Denizli'de şahlanış konserleri başladı - Son Dakika

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Şahlanış Konserleri"nin ilki gerçekleştirildi.

Honaz İlçesindeki Göz piknik alanında yapılan "Denizli Ülkü Ocakları Şahlanış Konserine" Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Eskin, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Emre Erdoğan, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Adil Aksoy, TÜRKAV Şube Başkanı Abdullah Beram, Türkiye Halciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk, siyasiler, Belediye Meclis Üyeleri, işadamları, davetliler ve Ülkücüler katıldı.

"Bu programda şehitlerimizde bizlerledir"

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, "Son şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'ndan ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'a kadar şehitlerimiz bizlerin yüz akı, karanlıkta ve yılgınlıkta aydınlık meşalemizdir. Bizler inanıyoruz ki davamızın birlik ve beraberliği, şehrimizin şahlanış arifesinin bir nişanesi olarak düzenlemiş olduğumuz bu programda şehitlerimizde bizlerledir. Dursun Önkuzu bugün bu meydandan Yusuf İmamoğlu ile birliktedir. Osman Kavcar'ın inanmışlığı,Hasan Hüseyin Sanlı'nın feraseti bugün bu meydanı dolduran genç ülkücü kardeşlerimin iman dolu kalplerinde yer bulmuştur. Metin Tokdemir'in azmi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun cesareti, Cengiz Şen'in kararlılığı bugün burada al bayrağın gölgesi altında aynı tazeliği ile durmaktadır. Yolbaşçımız buradadır, "Evlatlarımı soğukta bırakmam" diyen kararlılığın sahibi, Türkeş kaçtı dedirtmem kelimesinin altında yatan korkusuzluk, "celadet ancak eğilmez başlarda kanat çırpan bir kartal gibidir" sözüyle gönlümüze taht kurmuş, bize yol göstermiş Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ruhu bugün burada ve bu meydanı gururla izlemektedir. çetin"

Ülkünün yolunun uzun ve çetin olduğunu belirten Aydınlı, "Yine cennet mekan Başbuğ'umuzun dediği gibi yolumuz uzun ve çetindir. Elbette ki karşımıza türlü engeller çıkacaktır. Bizleri yolumuzdan geri döndürmek için, ömrümüzü verdiğimiz ve bir ömrümüz daha olursa onu da feda etmekten çekinmeyeceğimiz davamızı yarı yolda bırakmak için nice oyunlara maruz kalacaksınız. Ülkücü kelimesinin şahsımız için başkalarınca kullanılması ve adımızın önünde ülkücülük gibi şerefli bir dava ünvanının bulunması dünya üzerinde biz fani kullara verilen en büyük şeref olacaktır. Bunu da asla unutmayacaksınız. Hilal içinde bozkurdun bizlere verdiği aşk bundan bin küsur yıl önce Hoca Ahmet Yesevi dergahında filizlenen, orhun abidelerinden bilge kağandan feyz alan bir aşktır. Bu aşkın özü Türklük mayası ise İslamiyettir. Ülkücü tüm dünya nimetlerine göz kırpmayan şerefli dinimizin güzel peygamberi efendimizin yolundan giden insandır. Ülkücü toplum içinde parmakla gösterilen, geçmişe gurur gelece ise umut veren insandır. Bu nedenle yükümüz ağır, vazifemiz zorlu ama bizler inanıyoruz ki davamız mukaddestir. Ülkücü annesi ve babasına saygılı, büyüklerine karşı hürmetkardır. Öğrenci ise derslerinde en başarılı öğrenci, ülkesi için kararlılıkla mücadele eden bir gençtir. İş adamı, sanayici, memur yada işçi farketmez Ülkücü işini hakkıyla yapan, yine işinin en iyisidir" diye konuştu.

"Ülkücünün karanlık sokaklarda yeri yoktur"

Ülkücünün kitabında geçici heves ve özentilerin yazmadığını kaydeden Aydınlı, "Ülkücünün karanlık sokaklarda yeri yoktur, günlük hevesler, geçici özentiler ülkücülerin kitabında yazmaz. Çünkü ülkücüler hak yemez, mazluma zalimlik etmez. Ülkücülerin yolu bilimin, aklın ve günümüzde maalesef kaybolmaya yüz tutmuş milli ve manevi değerlerin yoludur. Gençliğimizi esaret altına almaya çalışan uyuşturucu satıcıları, ahlak yoksunları, düşkünler, garibana zalimlik edenler Ülkücülerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada şartsız koşulsuz düşmanlarıdır. Türk gençliğini bu bataklıklara düşürmemek için ilçelerimiz ve il ocağımızda seminerlerimiz sürmektedir. Gerek tarih gerekse dini seminerlerimizin yanında robotik kodlama, bilgisayar kursu, yazılım organizasyonları gibi çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerle Bugün ilkini düzenlediğimiz şahlanış konserlerimize katıldığınız için şahsım ve ocak yöneticilerimiz adına sizlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aydınlının konuşmasının ardından sahne alan, Alperen Kekilli, Serdarcan Sönmez ve Mustafa Yıldızdoğan piknik alanını dolduran 5 bin civarındaki katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı. - DENİZLİ