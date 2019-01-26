Denizli'de Saman Deposunda Yangın
39 dakika önce
Denizli'nin Tavas ilçesindeki saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Denizli
'nin Tavas
ilçesindeki saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Tekke Mahallesi
'nde Sabahattin Poyraz'a ait saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı 12 itfaiye aracı, 30 personel ve 3 iş makinesiyle alevlere müdahale edildi.
Yangın, 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
Depoda bulunan 5 bin saman balyasının tamamen yandığı ve yaklaşık 100 bin liralık hasarın oluştuğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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