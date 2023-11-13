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Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

13.11.2023 19:34  - Güncelleme: 21:18

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir erkek, eşi ve erkek arkadaşını silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırgan daha sonra intihar etti. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda saldırganın, ölümünden eşi ve erkek arkadaşının sorumlu olduğunu belirttiği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı Yusuf Cavlak (37) ile sokakta yürüyen Özlem Ülker (38), eşi Emin Ülker'in (38) silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cavlak ve Ülker, hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Emin Ülker ise kısa süre sonra aynı silahla intihar etti. Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Olay saat 14.00 sıralarında Atalar Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat ustası olan Emin Ülker, takip ettiği eşi Özlem Ülker ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a, sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Günler önce paylaşım yapmış

OLAY YERİ YAKININDA İNTİHAR ETTİ

Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker'in yakalanması için çalışma başlattı. Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 13331 Sokak'taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker'in olayda kullandığı tüfeği çenesini altına dayayarak intihar ettiği belirlendi.

Her iki olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cavlak ve Ülker'in cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, Emin Ülker'in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Günler önce paylaşım yapmış

OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Günler önce paylaşım yapmış
Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Günler önce paylaşım yapmış
Özlem Ülker
Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Günler önce paylaşım yapmış
Yusuf Cavlak
Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Günler önce paylaşım yapmış
Emin Ülker
Kaynak: DHA

Pamukkale, İntihar, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Silahlı Saldırı Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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