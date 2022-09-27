Denizli'de sinirden deliye dönen kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında dövdü - Son Dakika
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Denizli'de sinirden deliye dönen kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında dövdü

27.09.2022 10:44
Denizli'de sinirden deliye dönen kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında dövdü

Denizli'de parasını alamadığı bir erkekle karşılaşan kadın, tokat manyağı yaptığı erkeği çıkardığı ayakkabıyla sokak ortasında dövdü. Bunlarla yetinmeyen genç kadın, "paramı ver" dediği şahsın yüzüne tükürdü. Genç kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

Denizli'de kentin işlek parkında parasını almadığı erkekle karşı karşıya gelen kadın, sinirlerine hakim olamadı. Bankta oturan adamın karşısına geçerek tartışmaya başlayan kadın, sinir krizi geçirerek gayesizce oturan adamı tokatlamaya başladı.

"PARAMI VER" DEYİP YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Hırsını alamayıp çıkardığı ayakkabıyla adama vurmaya devam eden kadın, 'paramı ver' deyip adamın yüzüne tükürdü. Diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi. Vatandaşlar tarafından sonradan durdurulan kadın, güçlükle sakinleştirildi. Ardından adam ve kadın bölgeden uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de sinirden deliye dönen kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de sinirden deliye dönen kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında dövdü - Son Dakika
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