Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik" konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, Denizli'de geçmişten bugüne ahilik kültürünün izleri konuşuldu.



Denizli'de 2019 yılı Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik paneli düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, önceki dönem milletvekili Mehmet Yüksel, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panelde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, DTO önceki dönem başkanı Mehmet Yüksel, DTO önceki dönem Meclis Başkanı Mehmet Gökçe ve Denizli Ahi Sinan Derneği Başkanı Ali Ordu konuşmacı olarak yer aldı. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Ahilik kültürüne sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, Ahilik Haftasının güzellik ve hayırlar getirmesini diledi.



Tarihi zaferler unutulmadı



Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak hem Denizli hem de Türk tarihi açısından önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Söz konusu çalışmaları PAÜ işbirliği içerisinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Gökoğlan, "Geçmişte Denizli'de yaşanmış ve Türk tarihi bakımından çok önemli olan zaferlerin unutulmaması için çalışmalar yaptık. Bunlardan bir tanesi Miryakefalon Savaşı. 843 yıl önce Çivril ilçemizde yaşanan tarihi bir zafer, diğeri ise yine bu coğrafyamızda geçen Kazıkbeli Savaşı" dedi.



Büyükşehir geçmişe sahip çıkıyor



Denizli'nin tarihi köklerini ortaya çıkararak, gelecek nesillere iletmeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Gökoğlan, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferinde, sağlam ve dayanıklı olması nedeniyle, gemilerin yelkenleri için Nikfer bezi aldığını da inşallah gün yüzüne çıkaracağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Ahilik ile ilgili bütün esnafımızın yer aldığı Ahilik Kültür Merkezi oluşturarak başta öğrencilerimiz olmak üzere hem Denizlimizdeki hem bölgemizdeki vatandaşlarımızı o bölgeye çekebileceğiz" diye konuştu.



"Derin bir medeniyetin mensuplarıyız"



AK Parti Grup Başkanvekili, Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise, Ahilik kültürünün, Türk milletinin medeniyetini tasvir ettiğini söyledi. Özkan, "Ahilik teşkilatı, Ahilik kültürü nedir? Bunu iyi anladığımız takdirde geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yol alacağımız muhakkaktır. Ahilik dediğimizde temelinde medeniyetimizin derinlikli kimliğini yansıtan ve insani değerleri yücelten farklılıklara hoşgörü ile saygı duyan ve sadece üretim değil üretimden elde ettiği gelirleri aziz milletimizin insanlığın hizmetine sunan derin bir medeniyetin mensuplarıyız" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından panelde Denizli'de geçmişten bugüne ahilik kültürünün izleri panele katılanlar ile paylaşıldı. - DENİZLİ