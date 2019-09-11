Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Manisa istikametine giden Mestan Bozdağ yönetimindeki otomobil, Dımbazlar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Özer'in kullandığı 20 F 6672 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Bozdağ, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı sürücü Bozdağ'ın 2 yıl önce babasını ve ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Hüseyin Özer, Denizli, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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