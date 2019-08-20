Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Beşparmakkaya idaresindeki 20 APC 47 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi 318 Sokak'ta, Alaaddin Tavşancı (57) yönetimindeki bir lojistik firmasının işçilerini taşıyan 20 EC 286 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Beşparmakkaya ve Tavşancı ile minibüste bulunan Ali Yığın (32) ve Mehmet Yeşil (29), yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Minibüste bulunan ve yara almadan kurtulan Yüksel Yeşil (58), gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buna da şükrediyorum. Allah korusun hepimiz ölebilirdik. Kavşaktan geçerken otomobille çarpıştığımızı hatırlıyorum. Daha sonra minibüsümüz devrildi. Çok korktum.

Yaralıların sağlık durumları iyi. Kazanın ardından sol kapıdan dışarı çıktım. Burnum bile kanamadan kazayı atlattım." dedi.

Kaza nedeniyle sokaktaki trafik akışı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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