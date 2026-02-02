Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
02.02.2026 16:44
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı, 118 bin lira ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 200 lira ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik Denizli il merkezi ve ilçelerinde son bir hafta içerisinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 14 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 bin 780 kullanımlık (189 gram) sentetik kannabinoid (bonzai), 317 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet makas ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 118 bin 200 lira ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5 zehir taciri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Denizli

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
