Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı

26.06.2022 18:11
Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı

Denizli'de yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki muavin hafif şekilde yaralandı.

Denizli'de yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki muavin hafif şekilde yaralandı.

Marmaris- Eskişehir seferini gerçekleştiren Etem Kırık idaresindeki 26 ABM 444 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Afyonkarahisar D-320 kara yolunun Bozkurt ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

Tarlaya giren otobüste hafif şekilde yaralanan muavin Musa Can ambulansta tedavi edildi.

Araçtaki diğer yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Bozkurt, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de yoldan çıkan otobüsteki muavin yaralandı - Son Dakika
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