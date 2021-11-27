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Denizli'deki baba oğul kavgasının nedeni, ev taşınma parasıymış! - Son Dakika

Denizli'deki baba oğul kavgasının nedeni, ev taşınma parasıymış!

27.11.2021 10:11

Denizli'de baba oğul arasında yaşanan bıçaklı kavganın nedeni merak ediliyordu. İkilinin iddialara göre değil, ev taşınma meselesi yüzünden tartıştığı ortaya çıktı. Babanın para vermek istememesi nedeniyle, kavganın şiddetlendiği öğrenildi.

Denizli'de baba ve oğlu arasındaki kavganın nedeni belli oldu. İkili arasında yaşanan bıçaklı kavganın alkol değil, genç adamın taşınmak için para istemesinden dolayı yaşandığı iddia edildi.

PARA VERMEK İSTEMEDİ

Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu ileri sürülen G.İ., para istemek için ayrı yaşadığı babasının evine gitti. G.İ. ile ona para vermek istemeyen babası T.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba oğul arasında arbede yaşandı.

HAVGA ANINDA ALKOLLÜYDÜ

Alkollü oğlunu sakinleştiremeyen T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı. Babası tarafından bıçaklanan G.İ. hastaneye kaldırılırken; baba T.İ. ise oğlunun kendisinden zorla alkol parası almaya çalıştığını öne sürdü.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Tedavisi tamamlanan G.İ. ise babasının iddialarını yalanladı. G.İ.'nin polise verdiği ifadede; "Babam sürekli ikinci eşinden olan çocuklarına destek veriyordu. Taşınmak için paraya ihtiyacım olunca, bana da yardım etmesi için evine gittim. Parayı vermek istemeyince aramızda kavga çıktı" dediği öğrenildi.

Baba ile oğul, ev taşınma parası yüzünden kavga etmiş
Denizli'deki baba oğul kavgasının nedeni, ev taşınma parasıymış!

Merkezefendi, Denizli, Fatih, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'deki baba oğul kavgasının nedeni, ev taşınma parasıymış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'deki baba oğul kavgasının nedeni, ev taşınma parasıymış! - Son Dakika
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