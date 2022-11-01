Denizli'de belediye çalışanı arkadaşına asitle saldıran kadın, olay anında bu sözleri sarf etmiş: Siz memur oldunuz, ben olamadım - Son Dakika
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Denizli'de belediye çalışanı arkadaşına asitle saldıran kadın, olay anında bu sözleri sarf etmiş: Siz memur oldunuz, ben olamadım

01.11.2022 21:46

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gelen bir kadın, biri üniversiteden arkadaşı olduğu öğrenilen iki belediye personeline asit içerikli sıvıyla saldırdı. Olay sonrası adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken yaralanan Ö.Ç, polise verdiği ifadede, üniversiteden arkadaşı olan D.Y'nin iş yerine geldiğini ve kendilerine "Siz memur oldunuz, ben olamadım" diyerek asit attığını açıkladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, asit içerikli sıvıyla iki belediye personelini yaralayan kadın, adliyeye sevk edildi. Atalar Mahallesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında asit içerikli sıvıyla Ö.Ç. ve A.Y'yi yaraladıktan sonra olay yerin yakın bir yerde polis tarafından yakalanan D.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

TUTUKLANDI

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında meydana gelen olayın ardından polise ekiplerince gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen D.Y, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

"SİZ MEMUR OLDUNUZ, BEN OLAMADIM"

Olayda yüzünden yaralanan Ö.Ç'nin hastanede polise verdiği ifadede, üniversiteden arkadaşı olan D.Y'nin iş yerine geldiğini, kendilerine "Siz memur oldunuz, ben olamadım." diyerek elindeki kutuda bulunan sıvıyı üzerlerine atıp kaçtığını söylediği öğrenildi. Tutuklanan D.Y'nin ise kezzabı atanın kendisi değil arkadaşları olduğunu öne sürerek suçlamaları reddettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki belediye binasında dün meydana gelen olayda, belediye personeli kadınlardan Ö.Ç. yüzünden, A.Y. ise elinden üzerlerine kezzap atılması sonucu yaralanmıştı. Yaralı kadınlar Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan D.Y'yi kısa sürede yakalamıştı.

Kaynak: AA
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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de belediye çalışanı arkadaşına asitle saldıran kadın, olay anında bu sözleri sarf etmiş: Siz memur oldunuz, ben olamadım - Son Dakika

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