Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu
56 dakika önce
Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı amca ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli polise teslim oldu.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: AA
'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı amca ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Pamukkale
ilçesinde pazar günü cezaevinden izinli çıkan ve Kocadere
Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ahmet Alkan
(22) ile amcası Süleyman Alkan
'ı (52) av tüfeğiyle öldüren M.Ö. sabah saatlerinde gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen M.Ö'nün ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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