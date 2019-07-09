Son Dakika Haberleri: Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu
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Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu

56 dakika önce

Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı amca ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu, System.String[]
Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı amca ve yeğenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde pazar günü cezaevinden izinli çıkan ve Kocadere Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle öldüren M.Ö. sabah saatlerinde gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen M.Ö'nün ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: AA
Süleyman Alkan, Denizli, Güncel
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