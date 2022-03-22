Denizli'deki Çürüksu Çayı'nda kirliliğe tepki - Son Dakika
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Denizli'deki Çürüksu Çayı'nda kirliliğe tepki

22.03.2022 18:07
Denizli'deki Çürüksu Çayı'nda kirliliğe tepki

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Pınarkent Mahallesi yakınlarından geçen Çürüksu Çayı'nda bazı fabrikaların atık sularından kaynaklandığı öne sürülen kirlilik nedeniyle aralarında ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu bir grup, açıklama yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Pınarkent Mahallesi yakınlarından geçen Çürüksu Çayı'nda bazı fabrikaların atık sularından kaynaklandığı öne sürülen kirlilik nedeniyle aralarında ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu bir grup, açıklama yaptı.

Sarıçay mevkisinde bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in de aralarında bulunduğu grup, kirliliği protesto etti.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici gazetecilere yaptığı açıklamada çayın kirlilik nedeniyle bazı noktalarda renk değiştirdiğini, bu suyun tarım alanlarından geçip Ege Denizi'ne ulaştığını aktardı.

Çayın suyunun tarımsal üretime zarar verdiğini dile getiren Gemici, suyun kanserojen maddeler ve ağır metaller ihtiva ettiğini savundu.

Bölgede arıtma tesisi kurulması taleplerinin bulunduğunu aktaran Gemici, "Biz 2000'li yıllardan bu yana bu suyun kimyasal arıtmayla kullanılmasıyla ilgili taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bunu gündeme taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Birsen Çelik, Pınarkent, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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