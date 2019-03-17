Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Silahlı Saldırı

Denizli'deki Silahlı Saldırı

48 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçının ölümüyle ilgili 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı.

Denizli'deki Silahlı Saldırı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçının ölümüyle ilgili 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde önceki gece yol kenarına park ettiği 20 ZH 333 plakalı otomobiline bindiği sırada, başka bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Oğuzhan Karabağ'ın (27) ölümüyle ilgili çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganların R.Y. ve G.D. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda R.Y. ve G.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

-Olay

Emlak müşavirliği yaptığı öğrenilen Oğuzhan Karabağ, önceki gece 20 ZH 333 plakalı otomobiline bindiği sırada, başka bir otomobilden açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı saldırıda yaşamını Oğuzhan Karabağ'ın cenazesi, ikindi vakti Asri Mezarlık'ta toprağa verilmiş, bir cinayet davasına ilişkin tutuklu bulunan babası ve ağabeyi cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında katılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:49 Kaynak: AA

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