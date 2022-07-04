*(186) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama yerinin denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimlerde, kumar oynadıkları tespit edilen toplam (15) şahsa kumar oynamaktan (27.285,00 TL) idari para cezası uygulanm

Şehirlerarası otogarda bir otobüs, bir otomobil ve bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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