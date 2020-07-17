Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acıpayam, Serinhisar , Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde dün şafak vakti 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Denizli 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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