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Denizli'den Şemdinli'ye 'Gönül Köprüsü'

3 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denizli Merkezefendi Kazım Kaynak Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen 'Şemdinli-Denizli Gönül Köprüsü' projesi kapsamında, bir grup öğretmen ve öğrenci, Denizli'den ilçeye geldi.

Denizli'den Şemdinli'ye 'Gönül Köprüsü', System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denizli Merkezefendi Kazım Kaynak Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen 'Şemdinli-Denizli Gönül Köprüsü' projesi kapsamında, bir grup öğretmen ve öğrenci, Denizli'den ilçeye geldi.
Denizli'den gelen 14 öğrenci ile 6 öğretmen, evlerde misafir edildi. İlçenin tarihi yerleri gezdirilen öğretmen ve öğrenciler ile biraraya gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçenin anlatıldığı gibi sürekli terör olaylarının yaşandığı bir yer olmadığını, artık bu haberler ile anılmak istemediklerini söyledi.  Şemdinli'nin Türkiye'nin birçok kentinden daha güvenli ve huzurlu olduğunu kaydeden Başkan Saklı, bu tür projelerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Doğu illeri denilince artık kimsenin aklına terör gelmemesi gerektiğini belirten Başkan Saklı, "Şemdinli'nin gerçek yüzünü, bütün arkadaşlarınıza, çevrenize ve ailelerinize bir elçi olarak anlatın. Gönlümüz açık, herkesi Şemdinli'de ağırlamak isteriz, bununla da onur duyarız. Bu tabuyu hep beraber kırmamız lazım" dedi.
Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce de projenin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür projeler hangi okulumuzdan, hangi ilçemizden ve hangi ilimizden gelirse gelsin mutlaka destekleyeceğiz" diye konuştu.
Denizli Merkezefendi Kazım Kaynak Anadolu Lisesi Müdürü Musa Ay ise Şemdinli'yi sadece haritada gördüklerini belirterek, "Geldik, gördük. Denizli'ye döndüğümüzde hepinizin birer gönüllü turizm elçisi olacağız. Öğretmen ve öğrenci grubunun, Şemdinli'ye gelmesi Türkiye'de bir ilkti. Bunun devamının gelmesi için arkadaşlarımı, meslektaşlarımı buraya yönlendireceğim. Göstermiş olduğunuz misafirperverliklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
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