Son Dakika Haberleri: Denizli Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi

Denizli Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi

28 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 30 yaşındaki Habip Batu, yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 30 yaşındaki Habip Batu, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Çal'ın kırsal Alfaklar Mahallesi, Sakızlı Mevkisi'nde meydana geldi. Tarlasını sürdükten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Habip Batu, kullandığı 20 ND 402 plakalı traktörüyle yola çıktı. Batu, tarlalar arasından geçen yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, devrildi. Batu, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki tarlalarda bulunan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Batu, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Batu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:21 Kaynak: DHA

Jandarma, Çal, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi Fenerbahçe'de Jailson 22 Gün Sonra Sahaya Çıktı!

İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi 30 Bin Lira Devlet Desteği İle Kendi İşinin Patronu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Devrilen Traktörünün Altında Can Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]