Denizli-gizli cennet saklıgöl ve traverten sırtı koruma altına alındı

DENİZLİ-Gizli cennet Saklıgöl ve Traverten sırtı koruma altına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki 'Saklıgöl', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede bugün yayımlanan karara göre, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Honaz dağlarında yaklaşık 1200 metre rakımda bulunan Yukarıdağdere Mahallesi'nde, çam ağaçları arasında yer alan Saklıgöl, tektonik olaylar sonucu çöküntüyle oluştu. Tatlı su canlılarına ev sahipliği yapan Saklıgöl, özellikle fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca gölün etrafı daha önce piknik alanı olarak düzenlendiği için vatandaşlar da piknik için burayı tercih ediyor. Çevrede fazla tanınmayan ve adı da bu nedenle Saklıgöl olarak kalan gölün çapı 300 metreyi buluyor. Gölde sazlıklardan oluşan 7 tonluk yüzen bir ada mevcut. Ada rüzgarın etkisiyle zaman zaman yer değiştiriyor. Doğal güzelliğiyle cennet yerlerden biri olan Saklıgöl'ün bu güzelliği, alınan kararla korunmaya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Saklıgöl, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

BELEDİYE BAŞKANI KARARI OLUMLU KARŞILADI

Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek, Saklıgöl'ün koruma altına alınmasının gelecek açısından önemli olduğunu ifade ederek, Saklıgöl, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altına alındı. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve onların çocuklarına daha doğrusu geleceğe aktarma konusunda doğru bir karar alındı. Burası çok değerli bir bölge. 1200 metre rakımda, havasıyla, ormanlık alanları ve doğasıyla ziyaretçilerin güzel zamanlar geçirdiği bir yer. Biz, Honaz Belediyesi olarak daha güzel projeler yapacağız. Saklıgöl, 30 Temmuz 2019'da, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla Honaz Belediyesi'ne devredildi. Burada peyzaj çalışması yapacaktık ancak kararname çıktı. Kararnameyle burası gelecek yüzyıllara aktarılacak alan haline gelecek. Üst ve altyapı çalışmaları tamamen kontrol altında olacak. Burada çaktığımız her çivi, attığımız her adım geleceği bağlayıcı olduğu için yapılacaklar bir kurumdan geçecek. Çok doğru yerinde ve zamanında alınmış bir karar olarak düşünüyorum dedi.

Yukarıdağdere Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan ise, Saklıgöl'ün doğal bir cennet olduğunu belirterek, Hafta sonları burası çok kalabalık oluyor, piknik için geliyorlar. Burası saklı bir cennet. Hatta göl içinde bağımsız bir ada bile var. Yaklaşık 40 metrekarelik ada, rüzgarın estiği yöne doğru kayıyor. Saklıgöl, koruma altına alınmasıyla daha güzel olacak diye konuştu.

TRAVERTEN SIRTI KORUMA ALTINA ALINDI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde termal su nedeniyle doğal yollarla oluşan 'Kamara Traverten Sırtı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Yenicekent Mahallesi'nin Narlıdere Mevkii'nde, Büyük Menderes Nehri kenarında zamanla termal suyun çıkmasıyla doğal yollarla oluşan 'Kamara Traverten Sırtı', 2003 yılında doğal sit alanı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede bugün yayımlanan karara göre, sırtın bulunduğu bölge, bu kez kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 1200 metrekare alandaki doğal bir oluşum olan traverten sırtı, zengin mineral içerikli suyun akmasıyla meydana geldi. Ancak zamanla suyun kesilmesiyle traverten sırtı, hava şartlarıyla birlikte deforme oldu.

Traverten sırtının yanında kaplıca tesisi işleten Mustafa Başalı, kendi arazisinden çıkan termal suyu, alanın bir bölümüne vererek bölgenin korunmasına katkı sağladığını kaydetti. Bölgenin geçmişinin Roma dönemine kadar dayandığını belirten Başalı, Daha önce termal suyun akışından dolayı burada zamanla traverten dokusu oluşmuş. 100 metre uzunluğunda doğal oluşan kaya parçasıdır. Uzun süredir su akmadığı için kaya parçası hava şartlarıyla birlikte deforme olmaya başladı. Suyla oluşan traverten kaya parçası, suyu kesildiği için yıpranıyor. Biz de buranın yanında kaplıca işletiyoruz. Bizim arazimizden çıkan suyu, travertenin bir bölümüne veriyoruz. Burayı elimizden geldiğinde korumaya çalışıyoruz. Devletin de desteğini bekliyoruz dedi.