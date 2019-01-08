Son Dakika Haberleri: Denizli Güne Karla Uyandı

Denizli Güne Karla Uyandı

1 saat önce

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Denizli güne karla uyandı.

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Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Denizli güne karla uyandı. Beyaz örtü ile kaplanan parklar, bahçeler, araçlar ve palmiye ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentte hava sıcaklığının dün gece itibariyle sıfır derecenin altına düşmesi ile yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentin simgesi olan ve Çınar Meydan'da bulunan 'horoz heykeli' önünde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Sıcak iklimlerle anılan palmiye ağaçları da kar altında güzel görüntüler oluşturdu.

Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçeleri ile Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar, Honaz ilçesinde tüm taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullar 1 gün tatil edildi.

Kentte hava sıcaklığının gün boyu sıfır derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Merkezefezefendi ve Pamukkale Belediyesine bağlı ekipler yollarda kar temizleme çalışmaları yaparken, bazı esnaflar da iş yerlerinin önündeki brandalarda biriken karı kendi imkanları ile temizledi.

Öte yandan kardan en çok olumsuz etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Çınar, Denizli, Güncel
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