Denizli İhh'nın 22. Yardım Tırı Yola Çıktı

Denizli
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Denizli İHH
) tarafından hazırlanan 22. yardım tırı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Denizli İHH tarafından mazlum ve yetimler için toplanan 255 bin lira değerindeki giyim eşyalarının Hatay Reyhanlı
'ya gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Dernek başkanı Hasan Ali Solak
, törende yaptığı konuşmada, İHH olarak dünyanın neresinde bir mazlum ve yetim varsa ona ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.
Mazlum ve yetimlerin haklarını savunacak programlar yaparak, gündem oluşturduklarını dile getiren Solak, şunları söyledi:
"Bugün 22. tırımızı daha mazlum ve yetimlerimize göndermenin huzurunu yaşıyoruz. Bu hayra vesile olan kadirşinas halkımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yardım tırının içinde, ayakkabılar, kıyafetler bulunmakta. Genelde çocukların kullanacağı yardım malzemelerinden oluşan 22. tırımızı, 2 bin 500 yetim çocuğumuzun barındığı ve adına Yetim Köyü dediğimiz Reyhanlı'da bulunan Yetim Köyümüze gönderiyoruz. Bizler, vatandaşımıza projelerimizi sunuyoruz. Sağolsun halkımız da projelerimize ilgi göstererek destek ve katkıda bulunuyorlar."