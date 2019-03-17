Son Dakika Haberleri: Denizli İhh'nın 22. Yardım Tırı Yola Çıktı

Denizli İhh'nın 22. Yardım Tırı Yola Çıktı

1 saat önce

Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Denizli İHH) tarafından hazırlanan 22. yardım tırı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Denizli İhh'nın 22. Yardım Tırı Yola Çıktı, System.String[]
Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Denizli İHH) tarafından hazırlanan 22. yardım tırı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Denizli İHH tarafından mazlum ve yetimler için toplanan 255 bin lira değerindeki giyim eşyalarının Hatay Reyhanlı'ya gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Dernek başkanı Hasan Ali Solak, törende yaptığı konuşmada, İHH olarak dünyanın neresinde bir mazlum ve yetim varsa ona ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Mazlum ve yetimlerin haklarını savunacak programlar yaparak, gündem oluşturduklarını dile getiren Solak, şunları söyledi:

"Bugün 22. tırımızı daha mazlum ve yetimlerimize göndermenin huzurunu yaşıyoruz. Bu hayra vesile olan kadirşinas halkımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yardım tırının içinde, ayakkabılar, kıyafetler bulunmakta. Genelde çocukların kullanacağı yardım malzemelerinden oluşan 22. tırımızı, 2 bin 500 yetim çocuğumuzun barındığı ve adına Yetim Köyü dediğimiz Reyhanlı'da bulunan Yetim Köyümüze gönderiyoruz. Bizler, vatandaşımıza projelerimizi sunuyoruz. Sağolsun halkımız da projelerimize ilgi göstererek destek ve katkıda bulunuyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:13 Kaynak: AA

Hatay, Reyhanlı, İHH, Denizli, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karnına Demir Bariyer Saplanan Genç Hayatını Kaybetti 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 17:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli İhh'nın 22. Yardım Tırı Yola Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]