Denizli Kayak Merkezinin yol sorunu sona erdi - Son Dakika

Denizli Kayak Merkezinin yol sorunu sona erdi

11.10.2020 00:57
Denizli Kayak Merkezinin yol sorunu sona erdi, System.String[]

Denizli'nin kış turizminde önemli cazibe merkezlerinden biri olan Denizli Kayak Merkezi'nin yol sorunu sona erdi.

Denizli'nin kış turizminde önemli cazibe merkezlerinden biri olan Denizli Kayak Merkezi'nin yol sorunu sona erdi. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zolan, "Ege'nin en büyük kayak merkezi yeni sezonu heyecanla bekliyor" dedi. 12 kilometre sıcak asfalt döşenen kayak merkezi yolu modern bir hale getirildi.

Denizli'nin alternatif turizm kaynaklarından daha fazla yararlanması hedefiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi modern bir ulaşım ağına kavuştu. 12 kilometre sıcak asfalt döşenen Denizli Kayak Merkezi'nin yol sorunu giderildi. Başkan Osman Zolan, Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde hayata geçirdikleri Denizli Kayak Merkezi yolunda sona geldikleri sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Nikfer Mahallesi'nden başlayarak Denizli Kayak Merkezi'ne kadar süren 12 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Zolan, aynı güzergahta yaptıkları su tahliye kanalları ve riskli bölgelerdeki bariyer çalışmalarını kontrol etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, kayak merkezinde de bir süre incelemede bulundu.

"Denizlimizin en önemli turizm merkezlerinden biri"

Başkan Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin kentin en önemli turizm merkezilerinden biri olduğunu vurguladı. Dünya standartlarında hizmet veren tesisin ulaşımıyla ilgili sıkıntılar olduğunu, yolun kalitesini yükseltmeleri gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, "Burada 2 bin 420 metre rakıma çıkıyoruz. Denizli ölçeğinde yüksek bir rakım. Yoğun kar yağışı yollarda sıkıntılara neden oluyordu. Denizlimizde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, şehir dışından gelen misafirlerimiz yolla ilgili zorluklar yaşıyordu. Bu durumu tespit ettik, sorunu gördük ve çalışma başlattık. Denizli Kayak Merkezimizin yaklaşık 12 kilometrelik yolunu sıcak asfalt yaptık. Denizlili hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz artık kayak merkezine geldiğinde yolla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacak. Ege'nin en büyük kayak merkezi yeni sezonu heyecanla bekliyor " dedi.

Ege'nin en büyük kayak merkezi

Kayak severlerin yeni sezonun açılmasını heyecanla beklediği Denizli Kayak Merkezi, kent merkezine 75 km uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. Dünya standartlarında hizmet veren tesiste toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist yer alıyor. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı ve pistleri barındıran tesiste saate 2 bin 500 kişiyi taşıyabilecek kapasitede 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant hizmet veriyor. Ulaşım kolaylığı, alt yapısı ve günü birlik tesisleriyle ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bulunan Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve Alplere özgü kar kalitesi ile kayak ve snowboard yapmak için büyük avantaj sağlıyor. - DENİZLİ

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Kayak Merkezinin yol sorunu sona erdi - Son Dakika

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