Denizli'nin Çameli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Denizli'nin Çameli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cengiz Arslan kazandı.
Denizli
'nin Çameli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Cengiz Arslan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cengiz Arslan 7 bin 141, İYİ Parti
adayı Ender Yılmaz
2 bin 291, DP adayı Zeynel Göymen
83 oy aldı.
-Arslan'ın öz geçmişi-
1972 yılında Çameli ilçesi Kızılkaya
köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Kızılkaya İlköğretim Okulu, orta okulu Çameli Orta Okulunda tamamladı. 1990 yılında Denizli Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik bölümünden mezun olup iş hayatına atıldı. Küçüker Tekstil
'de çalıştıktan sonra, 1991 yılında T.E.K'de teknisyenlik görevi, 1992 yılında ilçe işletme sorumlusu olarak idarecilik hayatına başladı. 1994 yılında T.E.K'nin bölünmesiyle TEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'de çalışmaya devam etti. 1995 yılında 18 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra 6 ay Baklan
İlçesinde görev yaptı ve daha sonrasında tekrar Çamelinde görevini sürdürdü. 2005 yılında Menderes
EDAŞ, 2008 yılında Aydın
, Denizli ve Muğla
illerinin de özel sektöre devri ile AYDEM EDAŞ şirketinde ilçe işletme yönetmenliğine devam etti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Cengiz Arslan, İlkin Arslan ile evlidir. 30 Mart 2014'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Çameli Belediye Başkanı seçilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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