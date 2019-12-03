Son Dakika Haberleri: Denizli oto kiralama şirketinde silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli oto kiralama şirketinde silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Denizli oto kiralama şirketinde silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

Oto kiralama şirketinde silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir oto kiralama şirketinde çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Oto kiralama şirketinde silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir oto kiralama şirketinde çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan bir oto kiralama şirketinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada oto kiralama şirketinin sahibi Ahmet Ünal (57), oğlu Ali Ünal (33) ile Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Ünal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ve otomobille kaçan Mustafa E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli oto kiralama şirketinde silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı

Cafer Sadık, Pamukkale, Denizli, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
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