DENİZLİ Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı - Son Dakika

Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer daire müdürleri tarafından yapılıyor. Denizli'de maske takma kuralına büyük çoğunlukla uyulduğu görülürken, Vali Atik, denetimler sırasında maskesiz kişilere kendi elleriyle maske taktı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi bugün Bayramyeri ve Kaleiçi Çarşısı'nda uygulanmaya başlandı. Denetime Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve diğer daire müdürleri katıldı. Denetimde Vali Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, maske takmayan ya da cebinde taşıyanları uyarıp, salgınla mücadele için maskenin önemini anlattı. Vali Atik, maskeyle ağızlarını kapatıp burunlarını kapatmayan kişileri de kurallara uygun şekilde takmalarını isteyip, elleriyle düzeltti. Vali Atik, yanında maskesi olmayan ya da eski olanlara da kendi elleriyle maske taktı. Gıda ürünleri satan işyerlerini de denetleyen Vali Atik, çalışanların eldiven ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Atik, Denizli'de vatandaşların yüzde 99'unun kurallara uyduğunu belirtip, "Kentimizin her noktasında kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza rehberlik ederek denetimlerine devam ediyor. İnşallah pandemi sürecini Denizli olarak sıkıntısız atlatacağız. Denizli halkı genel olarak kurallara uyuyor. Bunun da sonuçlarını gördü. İnşallah ülkemiz bir an önce bu pandemiyi yener ve maskelerimizden kurtulmuş oluruz. Bu sıcak havada maske takmak zor, vatandaşlarımız bunalıyor ama toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur. Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız. Bu bizi gevşetmemeli, rehavete sürüklememelidir. Denizli'deki sayısal verilerin düşük olmasının nedeni vatandaşlarımızın kurallara, talimatlarımıza uygun davranmaları olarak söyleyebilirim" dedi.