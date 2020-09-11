Denizli ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Denizli ve Manisa'da bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Türkiye Gençlik Vakfı Denizli şubeleri ile Kadın ve Demokrasi Derneğinin oluşturduğu Eğitime Destek Platformu üyeleri, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Denizli Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Eski AK Parti Denizli Milletvekili ve platform sözcüsü Salih Erdoğan, grup adına yaptığı açıklamada, Erol Mütercimler'in açıklamalarının hem imam hatip lisesi mezunlarına hem de mütedeyyin kesime saldırı olduğunu belirtti.

Mütercimler'in açıklamalarının, ifade özgürlüğü şeklinde değerlendirilemeyeceğini ve kabul edilemez olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Mütercimler nefret suçu işlemiştir. Türkiye'mize çağ atlatan, kabuğunu ve zincirlerini kırmasında emeği, alın teri bulunan imam hatiplilere karşı hazımsızlığını dışa vurmuştur. Tarihimizin her döneminde bazen 12 Eylül'de, bazen 28 Şubat'ta, bazen e-muhtıralarda gösterdiler kendilerini. Bunların derdi hep imam hatipliler ve mütedeyyin kesim oldu. Kimse bizi ötekileştiremez. Vatanseverlik kimsenin tekelinde değildir."

Erdoğan, kötü niyet taşıyan bu açıklamaların suç olduğunu savundu.

Açıklama sonrası sivil toplum örgütleri temsilcileri, Mütercimler hakkında hem kişisel hem de platform olarak suç duyurusunda bulundu.

"Küçük düşürücü ifadeler"

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de adliye önünde toplanan Turgutlu İmam Hatipliler ve Mensupları Derneği üyeleri adına, Başkan Şamil Duran açıklama yaptı.

İmam hatip camiasının geniş bir aile olduğunu, Mütercimler'in onlara yönelik küçük düşürücü ifadeler kullandığını belirten Duran, "Sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf, kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Basın açıklaması sonrasında, etkinliğe katılanlar, adliyeye girerek Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.