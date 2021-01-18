Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - Son Dakika

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

18.01.2021 12:27
Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı, System.String[]

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte bu sabah başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, tipi ve buzlanma ulaşımın durmasına neden oldu.

Bu yönde ilerlemeye çalışan araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri ise yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - Son Dakika


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