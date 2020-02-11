Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz - Son Dakika Spor

Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz

6 saat önce

MACARİSTAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizlili sporcu Damla Su Türemen ferdi ve takım katada Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Denizlili karateci Damla Su'dan Avrupa'da bronz, System.String[]

MACARİSTAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizlili sporcu Damla Su Türemen ferdi ve takım katada Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası 7-9 Şubat tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi. 54 ülkeden 1157 sporcunun yarıştığı şampiyonada ay-yıldızlı karatecilerimiz 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak hem genel klasmanda ilk sırayı aldı, hem de organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesi oldu.

Şampiyonada mücadele eden Denizlili Damla Su Türemen, organizasyonun ilk günü ferdi katada tatamiye çıktı. Dünya ikinciliği apoleti bulunan milli sporcu, başarılı performansını Avrupa'da sürdürmeyi başardı. Kendisine madalya getiren üçüncülük maçında Fransız Cassandra Sampieri ile karşılaşan Damla Su, rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Takım katada ise Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut ve Damla Su Türemen'den oluşan genç bayan kata takımı, Fransa karşısındaki represaj finalinde 23.92 puan alıp şampiyonayı bronz madalya alarak noktaladı.


Macaristan, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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