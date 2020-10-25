Denizlispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil siyahlı takım, Pazartesi günü saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Taktik çalışmalarının yapıldığı son antrenmanının ardından kampa giren futbolcular maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Yukatel Denizlispor , bugün yaptığı antrenman ile Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann Beşiktaş karşısında forma giyecek.

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