Denizlispor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın ve Bülent Uygun'dan tepki!

Denizlispor ile Beşiktaş maçının başında stadyum dışında dakikalar havai fişek atıldı.



Mete Kalkavan bir süre gösterinin bitmesini bekledi ancak daha sonra maçı başlatmak zorunda kaldı.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında da gösterinin devam etmesi sonrasında Mete Kalkavan oyunu durdurdu.







Sergen Yalçın, 4. hakeme 'Müdahale edin. Bu nedir ya!' şeklinde serzenişte bulundu.



Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise 'Düğünde bu kadar havai fişek atılmıyor' yorumu yaptı.





??Denizlispor - Beşiktaş maçının başında stadyum dışında dakikalarca havai fişek atıldı.



Sergen Yalçın, 4. hakeme 'Müdahale edin' dedi.



Bülent Uygun ise 'Düğünde bu kadar havai fişek atılmıyor' yorumu yaptı. pic.twitter.com/EOVDbydbSe



— Spor Arena (@sporarena) June 20, 2020