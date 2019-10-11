Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi
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Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi

1 saat önce

- Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemiDENİZLİ - Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından takım başına Mehmet Özdilek getirildi.

- Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi

DENİZLİ - Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından takım başına Mehmet Özdilek getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile buluştu ve yapılan görüşmede sezon sezonuna kadar anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek'in yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Tecrübeli teknik adam en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştırmıştı.

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi

Mehmet Özdilek, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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