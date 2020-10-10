Denizlispor'da Pantilimon güven verdi - Son Dakika

Denizlispor'da Pantilimon güven verdi

10.10.2020 11:38
Denizlispor'da Pantilimon güven verdi, System.String[]

SÜPER Lig'in ilk 4 haftasında 2 puan toplayabilen düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Rumen kaleci Costel Pantilimon, performansıyla beğeni topladı.

SÜPER Lig'in ilk 4 haftasında 2 puan toplayabilen düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Rumen kaleci Costel Pantilimon, performansıyla beğeni topladı. Yeşil-siyahlı ekiple 3 maça çıkıp kalesinde 1 gol gören deneyimli file bekçisi teknik ekibin ve camianın güvenini kazandı. İngiltere'nin Nottingham Forest takımından gelen 33 yaşındaki eldiven golsüz sona eren Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-0 kaybedilen Fraport Tav Antalyaspor maçlarında 90'ar dakika oynadı. Özellikle Konyaspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ipten alan Pantilimon kalitesini gösterdi.

Öte yandan Ege ekibine geçen hafta sonu oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 150 bin lira para cezası verildi.


- Denizli
Denizlispor'da Pantilimon güven verdi
Denizlispor'da Pantilimon güven verdi

Spor Toto Süper Lig, Costel Pantilimon, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Pantilimon güven verdi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Parkta kavga eden akrabalar, mahalle bekçilerinin havaya açtığı ateşin sesiyle ayrıldı Gördüğü ilgiden dolayı kimseye muhtar olduğuna inandıramıyor Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Türkiye'den ateşkese ilk yorum: Azerbaycan, Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi Türkiye'den ateşkese ilk yorum: Azerbaycan, Ermenistan'a son kez çekilme fırsatı verdi         
11:15
64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı 64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı         
10:52
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı         
10:01
Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı         
09:55
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası hayata geçiriliyor 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası hayata geçiriliyor         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 11:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor'da Pantilimon güven verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei