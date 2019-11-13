Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da Taner Atilla istifa etti
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Denizlispor'da Taner Atilla istifa etti

7 saat önce

Atilla, "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle görev yapmış olduğum Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum" dedi.

Denizlispor'da Taner Atilla istifa etti, System.String[]

Atilla, "Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle görev yapmış olduğum Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum" dedi. Ligde zor günler geçiren yeşil-siyahlı ekipte, sosyal medya hesabından görevi bırakma kararı aldığını açıklayan Atilla'nın bu kararı camiada şok etkisi yarattı. Atilla, istifa açıklamasında, "Bu süreçte bana sınırsız destek veren başta eşim olmak üzere tüm aileme sonsuz teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı. Birlikte görev yaptığı ve bugüne kadar kulübe destek veren, hizmet eden tüm kulüp başkanlarına da teşekkür eden Taner Atilla şöyle dedi:


"Yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım tüm kulüp personeline, tüm teknik direktör ve ekiplerine, sportif direktörlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Özellikle bu sezon şahsıma ve bu şanlı taraftara yıllardır özlenen şampiyonluğu yaşatan kadromuz başta olmak üzere şimdiye kadar şanlı Denizlispor'umuza hizmette bulunan tüm futbolculara sonsuz teşekkürler ediyorum. Hizmette bulunduğum sürede sizlerle bir bütün olduk, sizlerle bir aile olduk. Bu şerefi bana yaşattığınız için tüm Denizli'ye sonsuz teşekkürler ediyorum." Denizlispor'da Ali Çetin başkanlığındaki yönetimde, kulübün etkili isimlerinden Başkan Yardımcısı Yasin Özpek de yönetimdeki anlaşmazlıklar sebebiyle geçen sezon 19 Şubat'ta istifa etmişti.


Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş yenilgisi sonrası takımdan memnun olduğunu söyledi...

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Taner Atilla, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:03 
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