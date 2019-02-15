Son Dakika Haberleri: Denizlispor İnanıyor

Denizlispor İnanıyor

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü çıkışa geçen Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek lider Denizlispor galibiyet için kenetlendi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü çıkışa geçen Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek lider Denizlispor galibiyet için kenetlendi. 

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını kaydederek, "Şampiyon olacaksak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. Teknik ekip ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Fırat, "Eskişehirspor'un saha ve seyirci avantajı var, bunun farkındayız. Ancak biz de çok profesyonel bir takımız, kaliteli futbolculara sahibiz. Bu hafta en önemli rakiplerimiz Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'un puan kaybedeceğini düşünmüyorum. O nedenle Eskişehir deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmeliyiz. Aradaki puan farkını korumak durumundayız" dedi. 

Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda kart cezalıları defans oyuncusu Alperen ve orta saha Deniz, Eskişehir'de forma giyemeyecek. Cezası sona eren kanat Ziya, iyileşen orta saha Himmet ve ülkesi Nijerya'dan dönen golcü Kehinde ise teknik direktör Yücel İldiz'in görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:45 Kaynak: DHA

Eskişehirspor, Denizlispor, Spor
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