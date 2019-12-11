Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

7 saat önce

Takım olarak performanslarının her hafta arttığını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladık.

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Takım olarak performanslarının her hafta arttığını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladık. Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Her hafta oyunsal anlamda daha da ileri gidiyoruz. Deplasmanda en iyi sonucu alıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.


Denizli'de tedavisi süren Sapunaru, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takımdan ayrı çalışırken, baba olan Barrow, özel izinle antrenmana katılmadı.


Ligde çıktığı son 3 maçta 7 puan toplayan Denizlispor, 18 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, MevzuBahis'in yeni bölümünde günün öne çıkan maçlarını masaya yatırdı...


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Mehmet Özdilek, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:09 
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