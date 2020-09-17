Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ikinci hafta müsabakasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in ikinci hafta müsabakasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sezona farklı Göztepe yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular tam kadro alarak antrenmana katıldı. Isınma hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. - DENİZLİ

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Trabzonspor, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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