Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in ikinci hafta müsabakasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in ikinci hafta müsabakasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig 2020-2021 sezonunun ikinci haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sezona farklı Göztepe yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular tam kadro alarak antrenmana katıldı. Isınma hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. - DENİZLİ
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