Denizlispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Denizlispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Trabzon deplasmanı öncesinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalıştı. Isınma ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışması ile sona erdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı devam eden Cristian Sapunaru takımdan ayrı çalışırken, diğer oyuncuların tamamı idmana katıldı.

Özel uçakla bugün Trabzon'a gidecek Denizlispor kafilesi, kalacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Yeşil-siyahlı takımda Sapunaru ile kart cezalısı Sackey, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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