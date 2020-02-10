Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı - Son Dakika

Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

6 saat önce

Van'da deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalanan şahıs tutuklandı.

Deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı, System.String[]

Van'da deodorant şişesine zulaladığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalanan şahıs tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan Anakara'ya gitmek üzere havalimanına gelen S.A. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine yapılan üst aramasında 3 adet deodorant şişesi içerisine zulalanmış toplam 109 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Ferit Melen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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