Depodaki 3 hurda araç yandı - Son Dakika

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki hurda araç deposundan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye aracı, yanan 3 hurda aracı tazyikli su sıkarak söndürdü. Hurda araçlarda inceleme yapan uzman itfaiye erleri, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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