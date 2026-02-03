Deprem Bölgesindeki Kültürel Yapılar İçin Hasar Tespiti - Son Dakika
Deprem Bölgesindeki Kültürel Yapılar İçin Hasar Tespiti

03.02.2026 17:26
Kültür Bakanı Ersoy, 5 bin 119 taşınmazın hasar tespitini açıkladı; 364 yapı yıkılmış durumda.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesinde 5 bin 119 taşınmazın hasar tespit çalışmanı yaptığını belirterek "Söz konusu yapıların 364 tanesinin yıkılmış, 973 tanesinin ağır, 1206 tanesinin orta ve 1036 tanesinin az hasarlı olduğunu gördük. Bakanlığımıza tahsisli yapıların proje ve uygulama işleri için kullandığımız ödenek miktarı yaklaşık 7,3 milyar lira olmuştur" dedi.

Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar alan kültür varlıklarının restorasyonu ve yapımı devam eden yatırımları incelemek üzere Malatya'ya geldi. Malatya Valiliği'ned açıklama yapan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 6 Şubat depremlerinin hemen ardından sorumluluk alanlarındaki kültür varlıklarının korunması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Bu milletin sahibi olduğu tarih ve kültür varlığına kol kanat gerdik" dedi.

"Tescilli yapıları muhafaza altına aldık"

Depremlerden etkilenen 11 ilde ağır hasar gören tarihi yapılarda nitelikli malzemenin ayıklanarak envanterlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Tespiti, tasnifi, temizleme ve belgeleme çalışmaları yapılan eserlerin envanter kayıtlarını tutuk ve geçici Kazı Evi depoları ile Müze Müdürlüklerine naklettik. Yine tescilli yapıların enkazlarını da belirlenen alanlarda muhafaza altına aldık. Hemen ardından da yıkılan ve hasar gören her bir yapı ve eserin özgün haliyle yeniden ayağa kaldırılarak hizmete, kullanıma ve ziyarete açılması için mesaimizi başlattık."

"5 bin 119 taşınmazın hasar tespiti yapıldı"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 5 bin 119 taşınmazın hasar tespitinin gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamlı çalışma neticesinde söz konusu yapıların 364 tanesinin yıkılmış, 973 tanesinin ağır, 1206 tanesinin orta ve 1036 tanesinin az hasarlı olduğunu gördük. İnşa, onarım ve bakım çalışmaları için vakit kaybetmeden projelendirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bakanlığımıza tahsisli yapıların proje ve uygulama işleri için kullandığımız ödenek miktarı yaklaşık 7,3 milyar lira olmuştur. Bunun yanında özel mülkiyetteki tescilli yapılara yönelik hibe yardımı programı kapsamında 1278 adet yapıya proje yardımı, 278 adet yapıya ise uygulama yardımı olmak üzere toplam 1554 adet yapıya yaklaşık 2 milyar lira yardım sağladık."

"Deprem bölgesinde 63 iş tamamlandı"

Depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, "Bu işlerden tam 63 tanesini bugüne kadar tamamladık. Halihazırda deprem bölgesinin tamamında devam eden iş sayısı ise 21'dir" dedi.

Malatya özeline ilişkin de açıklamalarda bulunan Ersoy, "Yaklaşık 551 milyon lira ödenek aktararak Malatya'da başlatmış olduğumuz 6 iş başarıyla tamamlanmıştır. 3 ayrı yapı üzerinde ise restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarımız devam etmektedir. Yine Malatya özelinde 14 adet yapının 3D belgeleme çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca Yeşilyurt elçesi, Hıroğlu Mahallesi, Adıyaman Caddesi'nde 8 adet yapının projelerinin yapılmasına yönelik ihale çalışmalarını başlattık. Malatya Arkeoloji Müzesi restorasyon, teşhir tanzim ve güçlendirme çalışmaları ile fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 seviyesine gelmiş olan ve yapımına bugüne kadar 173 milyon lira harcanan yeni Malatya Kültür Merkezimizi de bu yıl tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"377 yapı için gerekli adımlar atıldı"

Deprem sonrası vakıf kültür varlıklarına ilişkin 377 yapıyı tekrar işlevsel duruma getirmek için gerekli adımların atıldığını belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Yaşanan afet sonrasında bölgedeki vakıf kültür varlıklarımızdan 31 tanesinin tamamen yıkılmış, 144 tanesinin ağır, 104 tanesinin orta ve 98 tanesinin hafif hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Somut birer eser olmalarının yanı sıra manevi olarak da milletimiz için çok büyük değer taşıyan bu 377 yapının yeniden inşa edilmesi, hasarlarının giderilerek özgün haliyle yeniden işlevsel kılınması için gereken adımları attık. Geldiğimiz noktada, inşa ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 109 eser özgün haliyle hayata döndürülmüştür. Kalan 268 eserde de sona doğru yaklaşıyoruz."

Bu süreçte Malatya'da hasar tespit edilen eserlerden 1'i tümden göçme, 11'i ağır hasarlı, 6'sı orta hasarlı ve 6'sı hafif hasarlı olmak üzere 24 adedine ilişkin ihale çalışmaları tamamlanmış ve restorasyon uygulamalarına başlanmıştır."

Kaynak: ANKA

