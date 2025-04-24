Deprem onrası İstanbul\'da Risk ve Hazırlık Tartışılıyor

Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem gündemin ilk sırasına oturmuş durumda. Depremin ardından Üsküdar'a giden ekibimiz, vatandaşlara deprem anındaki deneyimlerini ve hazırlıklarını sordu.

İstanbul, dün öğle saatlerinde 6,2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde de büyük endişe yarattı. Afet bilinci, bireysel hazırlıklar ve kentsel dönüşüm konuları yeniden kamuoyunun öncelikli gündem maddesi haline geldi.

Depremin ertesi günü Üsküdar'da vatandaşlarla konuşan haber ekibimiz çarpıcı yanıtlarla karşılaştı. Görüştüğümüz vatandaşların büyük bir kısmı depreme evlerinde yakalandıklarını belirtti. Deprem anında birçok kişi panik yaşarken bazı vatandaşlar hazırlıklı olduklarını ifade etti. Deprem çantalarını hazır tutanlar, yeni ve depreme dayanıklı binalarda yaşadıklarını söyleyerek daha güvende hissettiklerini dile getirdi.

Ancak dikkat çeken bir diğer tablo ise hâlâ 30-40 yıllık binalarda oturan vatandaşların varlığıydı. Bu tür açıklamalar, kentsel dönüşüm sürecinin ne kadar ilerlediği ve riskli yapıların ne ölçüde dönüştürüldüğü sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Afet uzmanları, yaşanan bu depremin büyük İstanbul depreminin bir habercisi olabileceği yönünde uyarılarda bulunurken bireysel ve toplumsal hazırlıkların hayati önem taşıdığını vurguluyor.