Deprem şehitleri için Erciyes'e tırmandılar
Yerel

Deprem şehitleri için Erciyes'e tırmandılar

09.02.2026 14:20
OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) sporcuları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) sporcuları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Depremzede dağcıların da yer aldığı ekip, çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 3 bin 600 metre seviyesinden geri dönmek zorunda kaldı.

ODAK üyesi ve 1'inci Kademe Dağcılık Antrenörü Ali Rıza Işık, faaliyete Osmaniye'den 10 kişilik ekiple katıldıklarını belirterek, "Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü olarak 6 Şubat deprem şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'na, 3 bin 917 metre hedefli zirve tırmanışı faaliyeti düzenledik. Ancak hava şartlarının olumsuzluğu ve çığ riski nedeniyle zirve tırmanışımızı yarıda bırakmak zorunda kaldık. Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu faaliyeti, deprem şehitlerimizi unutmamak, unutturmamak için her yıl yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Erciyes Dağı'ndaki zirve tırmanışı faaliyetine Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 180 dağcı, Osmaniye'den ise 10 depremzede dağcı katıldı. Faaliyetin sonunda katılımcılar, Türk bayrağı ile üzerinde '6 Şubat Deprem Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz. Unutmadık, Unutmayacağız' yazılı pankart açarak anma gerçekleştirdi.

Haber: İbrahim EMÜL – kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

