Deprem Sonrası Hatay ve Çevresine 292 Yeni Okul

03.02.2026 11:18
Hatay, Adana ve Osmaniye'de deprem sonrası 292 yeni okul açıldı, derslik sayısı önemli ölçüde arttı.

Hatay, Adana ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan veya zarar gören eğitim yuvalarının yerine 292 yeni okul açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, eğitim kurumlarının yaklaşık 3'te 1'i kullanılamaz hale geldi.

Valiliğin öncülüğünde "Eğitim Hatay'a nefes oluyor" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki okullardan 927'sinde büyük onarım, 145'inde de güçlendirme yapıldı.

Yıkılan 210 binanın yerine hayırseverlerin de desteğiyle 225 yeni okulun açıldığı kentte, 55 okulun inşası, 36 okulun da projelendirmesi sürüyor.

Kent genelindeki 4 bilim sanat merkezi ve 4 öğretmenevinin inşaatları ise tamamlanma aşamasına geldi.

Hatay'da derslik sayısı 17 binlere çıkacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, eğitim kurumlarının ihya ve inşası için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Devlet ve milletin el ele vermesiyle 3 yılda inşa edilen 225 yeni eğitim kurumunun derslik sayısının 2 bin 506 olduğunu dile getiren Masatlı, "Tüm projelerimiz tamamlandığında bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve 'Afette Hatay Modeli' kapsamındaki çalışmalarımızla 5 Şubat 2023'te 14 bin 700 olan derslik sayımızı inşallah 17 binlere çıkartmış olacağız." dedi.

Adana'ya 53 yeni okul kazandırıldı

Adana'da da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 1095 okuldan 68'inde ağır veya orta hasar tespit edildi.

Afet sonrasında yıkılan binaların yerine Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin işbirliğinde 53 yeni okul yaptırıldı, bir okulda da güçlendirme gerçekleştirildi.

Güçlendirme çalışması devam eden 3 okul ve inşası süren 27 yeni okulun bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, ihale sürecindeki 24 projenin bitirilmesiyle okul sayısının 1135'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu okulların da tamamlanmasıyla deprem öncesi 17 bin 750 olan derslik sayımız 18 bin 500'ün üzerinde çıkacak." dedi.

Osmaniye'de yapımına başlanan 16 okuldan 14'ü eğitime açıldı

Osmaniye'de 2023'teki depremlerin ardından okulların 18'inde ağır, 12'sinde orta, 186'sında ise hafif hasar tespit edildi.

Hafif hasarlı okullar aynı yıl içinde onarıldı, orta hasarlılarda da güçlendirme ve yenileme işlemleri tamamlandı.

Ağır hasarlarından dolayı yıkılan 18 eğitim kurumunun yerine yapımına başlanan 16 okuldan tamamlanan 14'ü açıldı, 2'sinin ise 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerle buluşturulması planlanıyor.

İhalesi gerçekleştirilen 9 yeni okulun da tamamlanmasıyla kentin deprem öncesinde 5 bin 400 olan derslik sayısının 6 bin 200'ü aşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmaniye, Güncel, Deprem, Adana, Hatay, Son Dakika

