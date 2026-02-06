Deprem Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların travma tepkileriyle baş edebilmesine yönelik yapılacak psikolojik ilk yardım eğitimleri için kurumsal kapasitesini geliştirmeye devam ediyor. Bakanlığı bağlı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanı Gülşah Alakara Özcan, "Vatandaşların psikolojik sağlamlığını artırmak önceliklerimiz arasında. Bunun için 81 ilde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki psikososyal destek ekipleri, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş liderliğinde afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında yer alıyor. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanı Gülşah Alakara Özcan, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde DHA'ya açıklama yaptı. Özcan, bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin 6 Şubat depremlerinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Afet haberini alır almaz 11 ilimize destek için diğer 70 ilimizi hemen organize ettik ve 11 ilimizle diğer 70 ilimizi eşleştirdik. Bu eşleştirme neticesinde sabahın ilk saatlerinde illerimizden ekipler afet bölgesine sevk edildi. Ancak hizmetlerimiz bu 11 ille sınırlı kalmadı. Vatandaşlarımız diğer 70 ile de tahliye edildiği için çalışmalarımızı 81 ilde eş zamanlı olarak yürüttük. Bunun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tahliye olan vatandaşlarımıza da hizmetlerimizi ulaştırdık. 11 ilimizin kendi yerel kapasitesinin dışında 70 ilden toplam 13 bin personel görevlendirdik. Bu ekipler alanında uzman psikologlar, sosyal çalışmacılar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcileri ve sosyologlardan oluştu. Bunun yanında şoförler ve diğer yardımcı hizmet personelleri de yer aldı. Psikososyal destek hizmetini veren ekiplerimiz multidisipliner bir yapıda, ruh sağlığı çalışanlarından oluştu. Kurumlar arası karma bir yöntemle çalıştık" dedi.

'5 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK'

Özcan, 6 Şubat depremlerinin ardından akut dönem ve müdahale dönemine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyerek, "Daha sonra iyileştirme süreci yerel ekipler tarafından devam ettirildi. Bu kapsamda hem 11 ilde, hem de 70 ilde olmak üzere toplam 5 milyonu aşkın kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. Depremin ardından ilerleyen haftalarda psikolojik ve sosyal destek ihtiyacı daha görünür hale geldi. Bu aşamada ekiplerimiz sahaya inerek genel bir durum tespiti yaptı. Gözlemlediğimiz en belirgin psikolojik tepki, kayıp ve yas tepkileriydi. Bu kayıp sadece bir yakının kaybı değil, aynı zamanda şehrin, mahallenin, evin ve günlük alışkanlıkların kaybıydı. Bu nedenle kayıp tepkilerine yönelik destek ön plana çıktı" diye konuştu.

'KIRSAL ALANLARA MOBİL EKİPLER GÖNDERİLDİ'

Psikososyal destek hizmetleri kapsamında kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıların risk grubu olarak ele alındığına dikkat çeken Özcan, "Bu grupların afetin etkisini daha derinden yaşadığı gözlemlendi. Hizmetler toplumun tüm kesimlerine sunulmakla birlikte, bu grupların erişilebilirliği ve güvenliği özellikle gözetildi. Afetten etkilenenlere yönelik bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, psikoeğitimler, toplum katılımı ve sosyal iyileştirme etkinlikleri düzenlendi. Kadınlara yönelik mesleki atölyeler açılarak, hem sosyal destek sağlandı hem de ruh sağlığı hizmetlerine erişimleri kolaylaştırıldı. Depremin üzerinden 3 yıl geçse dahi psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar sosyal hizmet merkezlerimizden uzun vadeli danışmanlık hizmetlerine erişebiliyor. Yüz yüze hizmetlere ek olarak kırsal alanlara mobil ekipler gönderildi. Dijital ortamda travma tepkileri ve kayıp tepkileriyle baş etme konularında bilgilendirici broşürler yayımlandı. ALO 183 hattı üzerinden online psikolojik ilk yardım hizmetleri sunuldu ve uzun süreli desteğe ihtiyaç duyan kişiler en yakın merkezlere yönlendirildi" ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARINI ARTIRMAK ÖN PLANDA'

Özcan, gelecekte yaşanabilecek afetlere yönelik psikososyal destek alanında, bakanlık koordinasyonunda hazırlık, kapasite geliştirme ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüldüğünü de söyleyerek, "Bu kapsamda vatandaşların psikolojik sağlamlığını artırmak önceliklerimiz arasında. Vatandaşların travma tepkileriyle nasıl baş edebileceğini öğrenmesi ve yakınlarına destek olabilmesi için psikolojik ilk yardım konusunda bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Bunun için de 81 ilde tatbikatlar, psikolojik destek eğitimleri, destek çözüm ortakları ile toplantılar düzenleyerek, ulusal ve yerel planları güncel tutarak, saha koordinatörleri yetiştirerek, mesleki müdahaleyi destekleyen kitaplar geliştirerek kurumsal kapasiteyi geliştiriyoruz" dedi.