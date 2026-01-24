Deprem Sonrası Saha Taramaları Başladı

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda deprem sonrasında çalışmaların başlatıldığını bildirerek, "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.