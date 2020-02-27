Depremde hayatını kaybeden Emirhan toprağa verildi - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden Emirhan toprağa verildi

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Acar, toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden Emirhan toprağa verildi, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Acar, toprağa verildi.


İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede büyük çapta hasar meydana gelmişti. Depremde Gelenler Mahallesi'nde enkaz altından kurtarılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Acar, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkana Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakan Yarımcısı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun katıldığı cenazede son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, Özpınar, Güvenik ve Gelenler mahallelerinde taziye ziyaretinde bulundu. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı dileklerini ileten Cevdet Yılmaz, Özpınar Mahallesi'nde kurulan çadır kentte yaptığı açıklamada, "Acil yapılması gerekenler yapılmış. Çok şükür enkaz altında kimse yok. Yaralılarımız hastanelerde tedavi altında. Çadırlar dağıtılmış. Ben de ihtiyaç var mı diye geldim. Sağ olsun devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş. Ekiplerimiz her şeyi yapmışlar. Vatandaşlarımız da yapılan her şey için teşekkür ediyor. Bu bölgemizde de Van'da yatığımız gibi depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. Yıkılan evlerin yenisini inşa edeceğiz. Tüm eksikler yerine getirilecektir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - VAN

Cevdet Yılmaz, Mustafa Aksu, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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