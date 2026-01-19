Depremdeki İhmal: 3 Kamu Görevlisine 10 Yıl Hapis - Son Dakika
Depremdeki İhmal: 3 Kamu Görevlisine 10 Yıl Hapis

Depremdeki İhmal: 3 Kamu Görevlisine 10 Yıl Hapis
19.01.2026 19:39
Adıyaman'da İsias Otel davasında 3 kamu görevlisine 10 yıl hapis cezası verildi.

3 KAMU GÖREVLİSİNE 10'AR YIL HAPİS CEZASI

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili kamu görevlileri hakkında açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iyi hal uygulayarak 10'ar yıl hapis cezası verirken, dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ise beraat etti.

Öte yandan ceza alan 3 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güncel, Kamu, Son Dakika

