Depremden doğan Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi, sonbaharda büründüğü yeşil ve sarının tonlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

İlçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıktaki şelale, Muradiyesarnıç Mahallesi yakınında 13 kilometrelik Karadere üzerinde bulunuyor.



Karadere güzergahındaki irili ufaklı 60 şelale arasında yer alan Suuçtu Şelalesi, 36 metre yükseklikten dökülen suyunun yanı sıra çevresindeki güzelliklerle görenleri adeta büyülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı'ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Gelin ve damatlar da fotoğraf çekimleri için bölgeyi tercih ediyor.

Doğal yürüyüş yolları ve alabalık tesisi de bulunan şelalenin olduğu bölge, çevresini saran kayın ağaçlarıyla "temiz hava deposu" olarak biliniyor.

"Bölgeye gelenler kamp alanında geceleyebiliyor"

Mustafakemalpaşa Belediyesi Suuçtu Tabiat Parkı Sorumlusu İsmet Özyılmaz, iki yıldır bölgede görev yaptığını söyledi.

Şelaleye dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini belirten Özyılmaz, şunları dile getirdi:

"Bölgemiz İstanbul ve Eskişehir başta olmak üzere ülkenin her tarafından gelenlerce ziyaret ediliyor. Yurt dışından özellikle Arap turistler çok ilgi gösteriyor. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelenler çok fazla. Yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. İnsanlar burayı görmek için adeta akın akın geliyor. 13 kilometre uzunluğundaki Karadere üzerinde irili ufaklı 60'a yakın şelale var, en büyüğü Suuçtu Şelalesi. Bölgeye gelenler kamp alanında geceleyebiliyor. Ziyaretçilerimizden suya dokunmamalarını istiyoruz çünkü bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor."

Çiftler düğün fotoğrafı icin tercih ediyor

Düğün fotoğrafı için bölgeyi tercih eden Aktanlı çifti beğenilerini dile getirdi.

Damat Recep Aktanlı, şelalenin fotoğraflarını sosyal medyadan gördüklerini ifade ederek "Burası çok güzel. Şelalede çekilen fotoğraflarımız bir ömür bize hatıra kalacak." dedi.

Gelin Gülnür Aktanlı da "Düğün çekimleri için en uygun yer olduğunu düşündük. Burada sonbaharın tüm renkleri var. Çocuklarımıza da güzel bir hatıra bırakacağız." diye konuştu.

İzmir'den gelen Levent Ahmet Büyükışık ise Suuçtu Şelalesi'ni çok beğendiğini belirtti.

Daha önce birkaç şelale gördüğünü ancak en güzelinin Suuçtu olduğunu vurgulayan Büyükışık, "Sonbahar renkleriyle harika olmuş. Gerçekten tabiat harikası bir yer. İlk defa geliyorum, hayran kaldım. İzmir'e döndüğümde bu güzelliği yakınlarıma anlatacağım." ifadelerini kullandı.