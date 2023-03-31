Rönesans Rezidans'ta kahreden olay! Anne ve çocuklarının cesetleri 52 gün sonra kimsesizler mezarlığında ortaya çıktı

Ne kadar dil dökse de olmadı! Erdoğan'dan taviz yok

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu kentlerden Hatay'da, Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği rezidansta birçok kişi de kayboldu. Depremden günler geçmesine rağmen çok sayıda kişiden de haber alınamadı.

CENAZELERİ KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA BULUNDU

Suriyeli Muhammed Shayah, eşi Dalia Shayah ve çocukları Haya Shayah ve Ahmet Marvan Shayah da depreme, bu sitedeki evlerinde yakalandı. Evleri, Rönesans Rezidans A2 Blok'ta olan Dalia Shayah ve çocukları Haya ve Ahmet Marvan'ın cenazeleri kimsesizler mezarlığında bulundu.

GİRDİĞİ SINAVDA 500 TAM PUAN ALARAK 1'İNCİ OLMUŞ

Günlerdir aileyi arayan akrabaları, dün acı haberi aldı. Verilen DNA örneklerinin ardından Dalia Shayah ve çocuklarının cenazelerinin kimsesizler mezarlığında olduğu tespit edildi. Cenazesine ulaşılan 6'ncı sınıf öğrencisi Haya Shayah'ın, geçen eylül ayında öğrenim gördüğü özel okulda Türkiye çapında girdiği sınavda 500 tam puan alıp 1'inci olduğu öğrenildi. Anne ve çocukların cenazelerine 52 gün sonra ulaşılırken, baba Muhammed Shayah'tan ise hala haber alınamıyor.

"ÇOK KÖTÜ BİR DURUM YAŞIYORUZ"

Muhammed Shayah'ın kardeşi İbrahim Shayah, yaşadıklarını anlatarak, "Ağabeyim ve ailesi, 2017 yılında oturdukları daireye kiracı olarak taşındılar. Bir süre sonra da satın almışlardı. Çok kötü bir durum yaşıyoruz. Deprem Allah'tan gelen bir şey ve çok anormal bir deprem oldu. Bina acayip bir şekilde yıkıldı. Ardından 3 gün boyunca yandı. Yakınlarımızı bulmaya çalıştık. Bu süreçte kimseden sağlıklı bilgi alamadık. Yengem ve yeğenlerimi önceki gün kimsesizler mezarlığında bulduk. Fakat ağabeyimden hala haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURAYA HER GELDİĞİMİZDE ANILARIMIZ TEKRAR CANLANACAK"

Ağabeyini de bulunca, mezarları Mersin'e taşıyacaklarını belirten Shayah, "Çünkü, annem ve babam başta olmak üzere hiçbirimiz onların mezarlıklarını ziyaret etmek için bile olsa bir daha Hatay'a gelmek istemiyoruz. Buraya her geldiğimizde anılarımız tekrar canlanacak. Çünkü biz buraya onları görmeye geliyorduk" diye konuştu.