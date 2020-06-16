Depremin vurduğu Bingöl'de yaralar sarılıyor - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde pazar günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Bingöl Adaklı , Karlıova ve Yedisu ile Erzurum Çat 'ta çeşitli büyüklüklerde artçılar da meydana geliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde pazar günü saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, en fazla Karlıova Kaynarpınar ile Yedisu'ya bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde hasara yol açtı. Kaynarpınar köyünde bulunan güvenlik kulesinin nöbet tutulan bölümünün yıkılmasıyla güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45) şehit oldu. Depremde, aralarında 1 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 35 kişi de yaralandı. Yaralılardan 31'i taburcu edilirken, 4'ünün tedavileri sürüyor. Depremden 1 gün sonra pazartesi saat 09.51'de 5.6 büyüklüğündeki depremle ikinci kez panik yaşanan bölgede çeşitli büyüklüklerde 230'un üzerinde artçı oldu. Bölgede çeşitli büyüklüklerde artçılar da meydana geliyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deprem sonrası 8 mobil baz istasyonunun kurulduğu bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel, hasar tespit çalışması yürütüyor. Ekipler, depremle sarsılan köy ve mahallelerde yıkılan ve ağır hasar gören yapıları tespit ederken, telef olan hayvanlarla ilgili bilgi topluyor.

1001 KİŞİLİK EKİP BÖLGEDE

AFAD Başkanlığı'nca acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği 'ne 500 bin lira ödenek sağlanırken, deprem bölgesine mobil koordinasyon TIR'ı gönderildi. Bingöl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda; aralarında AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin bulunduğu 1001 kişilik personel, 148 araçla depremin etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Psikodestek çalışmalarının da yürütüldüğü bölgeye Kızılay tarafından sıcak yemek ve gıda desteği sağlanırken, AFAD tarafından da Bingöl, Erzurum ve Erzincan 'da toplam 4 bin 548 çadır kuruldu, barınma malzemeleri dağıtıldı.

ÇOCUKLAR BULDUKLARI OYUNCAKLARLA YIKIK ALANDA OYNUYOR

Depremde en fazla hasar gören ve 7 mezrasıyla yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde çocuklar, molozların arasında buldukları oyuncaklarla oynayarak zaman geçiriyor. Ronas Adıbelli (10), depremde evde kaldığını ve çok korktuğunu, şimdi arkadaşlarıyla beraber oynadıklarını; ancak oyuncaklarının içeride kalarak kırıldığını, elinde sadece iki oyuncağı olduğunu söyledi.

Efe Andak (9) ise deprem anında evde olduğunu ve dışarı çıktığını, oyuncaklarının hepsinin içeride kaldığını ve artık oyuncağının olmadığını belirtti.

DEPREMDE YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Deprem anını anlatan, 2 çocuk annesi Birgül Kulu (45), "Kapıya doğru geldim. Kapıda bağırdım, çağırdım, açılmıyordu. İtmeye çalıştım ama açılmadı, bağırdım 'beni kurtarın' diye. 'Kızım Öykü nerede?' diye bağırdım. 4 yaşında kızım vardı, o da komşulardaydı. Kimseyi göremiyorum, yağmur, karanlık ve rüzgar esiyordu. Baktım enkaz üzerime kapıyla beraber 5 metre sürükledi. Sadece kafamın dışarıda olduğunu hissettim gördüm. Bakanlık personeliyle görüştük. Enkazda kalmışsınız, dediler. Evleri falan yazdılar, bizim buradaki eşyalar hepsi şu evin altında kaldı. Aldığımız erzak buranın altında. Geri kalan yeme ve içmemiz de yaylada kaldı" dedi.

Annesinin çekerek, kendisini kurtardığını anlatan Adar Kazar (9) ise ayakkabılarının olmadığını, ayaklarının üşüdüğünü ve oyuncaklarının da içeride kaldığını söyledi.

- Bingöl